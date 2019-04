Wilfred Genee en Hélène Hendriks zullen vanaf 2 juni zes weken lang de wekelijkse talkshow Café Hendriks & Genee presenteren op Veronica. Dat bevestigt Talpa aan NU.nl na berichtgeving door het AD.

Binnenkort zullen er meer details over de inhoud van de talkshow bekend worden gemaakt, vertelt een woordvoerder van Talpa.

Het programma zal een uur duren en momenteel worden een aantal proefafleveringen gemaakt. Het is niet bekend of de talkshow enkel sportonderwerpen of ook andere actualiteiten zal behandelen.

Genee is momenteel te zien in Veronica Inside en presenteert ook het gelijknamige radioprogramma. Daarnaast is hij een van de presentatoren van het BNR-programma The Friday Move.

Hendriks doet interviews bij Eredivisie-wedstrijden voor FOX Sports en presenteert Champions League-avonden bij Veronica (om en om met Wilfred Genee). Daarnaast presenteert ze ook programma's over vechtsporten.