Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Docu: 2Doc: Exit

23.05-00.05 uur op NPO2

Karen Winther was als tiener gehecht aan haar nazi-vlaggen en met hakenkruizen versierde kleding. Twintig jaar later vindt ze het moeilijk om te leven met haar oude denkbeelden. Maar hoe weten anderen hun verleden als neonazi, links-extremist of radicaal islamist van zich af te schudden?

Informatief: Terreur

20.25-21.15 uur op NPO2

Acht bewapende Palestijnse terroristen vielen tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München de appartementen van de Israëlische delegatie binnen. De televisiecamera's schakelden direct over van de sport naar het gijzeldrama. En dat was precies de bedoeling van de groep. Aandacht voor de Palestijnse kwestie kregen ze, maar of het goede pr was, is maar de vraag.

Reality: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30-22.30 uur op SBS6

In Lienden zijn de rapen gaar: Ries heeft een hek naast zijn huis geplaatst, waardoor buurman Evert zijn auto niet meer kwijt kan. De hulp van Mr. Visser komt als geroepen.

Film: Mean Machine

23.05-1.10 uur op RTL 7

Een corrupte voetballer neemt in de gevangenis de leiding van een elftal gedetineerden dat het opneemt tegen een team van cipiers.

Film: Hellboy II: The Golden Army

20.30-23.00 uur op RTL 7

Een rebellerende elfenprins (Luke Goss) wekt een Gouden Leger dat de mensheid moet gaan vernietigen op. Om dit te verhinderen schakelt het Bureau voor Paranomale Research en Defensie de rode held en zijn kleurrijke team in.

