RTL heeft de eerste, van in totaal honderd, namen bekendgemaakt die de jury in het nieuwe programma All Together Now zullen gaan vormen.

Jamai Loman zal de jury leiden en daarin samenwerken met onder anderen Dionne Slagter, Henk Westbroek, Défano Holwijn, Leona Philippo, Gerson Main, ex-Dolly Dots Esther Oosterbeek en Anita Heilker, Brainpower, Julia en Sarah Nauta en de Duitse schlagerzanger Dennie Christian.

Chantal Janzen zal het programma, waarin verschillende muziekstijlen en kandidaten binnen uiteenlopende leeftijdscategorieën zullen langskomen, gaan presenteren.

Het programma is gebaseerd op een Brits format dat in het Verenigd Koninkrijk in januari 2018 voor het eerst werd uitgezonden. Michael Rice werd de winnaar van die eerste reeks.