Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers zei zich "verrekte alleen" gevoeld te hebben toen er een onderzoek werd ingesteld naar haar functie bij ForFarmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa, stelt zij maandag in het programma Pauw.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) stelde dit onderzoek in nadat in media verhalen waren verschenen over haar aanstelling bij het bedrijf. Het CvdM meldde maandag dat Jaspers werd vrijgepleit, maar dat de KRO-NCRV zorgvuldiger had moeten zijn bij het beoordelen van de schnabbels van de presentatrice.

"Ik kon alleen maar huilen", aldus Jaspers. "Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen."

Jaspers voelde zich enkel gesteund door de boeren. "Zij zaten op een dag opeens bij de buren aan tafel", vertelde Jaspers aan presentator Jeroen Pauw. "Allemaal: uit Zeeland, Friesland, Texel. Ze omhelsden mij en zeiden: 'Nu zijn we er voor jou. Nu snap je beter dan wie dan ook hoe wij ons altijd voelen. Nu hoor je bij ons.'"

Voor presentatrice voelde het alsof ze in een 'oorlogsgebied' was

Tijdens het onderzoek voelde het voor Jaspers alsof ze zich in een 'oorlogsgebied' bevond. De presentatrice zegt zich in die periode te weinig gesteund te hebben gevoeld door de KRO-NCRV. "Ik voelde mij minder door de KRO-NCRV gesteund dan door de boeren en mijn team van productiehuis Blue Circle", aldus Jaspers.

Jaspers wilde niet ingaan op de vraag of de omroep het tijdens het onderzoek over een eventueel ontslag heeft gehad. "Al hadden ze het gewild, ik ben in vaste dienst", aldus de presentatrice. "De NPO wil het uitzenden, het scoort, Blue Circle wil het uitzenden. Maar het gaat nooit vanzelf. Er zijn soms nieuwe rondes, nieuwe inzichten, nieuwe mensen."

De presentatrice heeft overigens nog steeds een contract bij ForFarmers. Voor dit bedrijf promoot zij het boerenleven, iets dat zij ook in het programma Onze Boerderij doet.