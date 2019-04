Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportage: Rond de Noordzee

20.25-21.15 uur op NPO 2

Wij Nederlanders delen met zeven andere landen het grootste natuurgebied van Europa: de Noordzee. Maar op welke manier bepaalt deze gigantische bak ons dagelijks leven, onze identiteit en cultuur? Met een camera- en geluidsman gaat Arnout Hauben op onderzoek uit.

Misdaadserie: La trêve

22.45-00.05 uur op Canvas

Zomer 2018, vier jaar na de moord op het jonge Congolese voetballertje Driss Assani. Yoann heeft zijn politiepet aan de wilgen gehangen en is verhuisd naar het platteland om de tragische dood van zijn college Sébastian Drummer te verwerken. Maar Yoanns verleden blijft hem achtervolgen. Jasmina, de psychiater bij wie hij destijds in behandeling was, heeft een nieuwe patiënt die beschuldigd wordt van moord. Ze is er echter van overtuigd dat hij onschuldig is. En Yoann is de enige die haar kan helpen.

Docu: Z Doc: Het Placebo experiment

21.30-22.30 uur op RTL Z

Aan de overkant van Het Kanaal wordt jaarlijks een miljard pijnstillers weggeslikt. In hoeverre zijn het de chemische stofjes in die pilletjes die ons van die snerpende hoofdpijn afhelpen? En wat is de rol van ons brein op het moment dat we een (nep) paracetamolletje wegkauwen? Tijd voor een experiment.

Film: Soof

20.30-22.35 uur op RTL 8

Soof heeft het te druk met haar cateringbedrijf om haar man de nodige aandacht te geven. Als een soort Nederlandse Bridget Jones klunst ze zich met veel charme overal doorheen.

Film: The Son of No One

22.35-00.40 uur op RTL 7

Als een politieman voor zijn werk terugkeert naar zijn oude buurt, wordt hij geconfronteerd met zijn betrokkenheid bij een moord in zijn tienerjaren.

