Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reality: Steenrijk, straatarm

20.30-21.30 uur op SBS 6

De Van Dalentjes uit Nieuwe Niedorp hebben het goed: een eigen zaak, een fijn huis, een Maserati én Porsche op de oprit en per week zo'n 1700 euro te besteden. Heel anders is dat bij de familie Schwertz: na een faillissement moeten zij elke week zien rond te komen van 120 euro.

Talkshow: Pauw

23.00-00.00 uur op NPO 1

Nadat-ie zijn gezicht tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen al even liet zien, heeft Jeroen Pauw het talkshowrijk de komende maanden weer even alleen. In de eerste uitzending zijn onder anderen Najib Amhali, Hans en Wim Faber en Yvon Jaspers te gast.

Film: Ghostbusters

20.30-22.40 uur op NET5

Gewapend met protonpakketten en zelfverzekerdheid bereidt een groep van vier sterke vrouwen zich voor op een strijd als meer dan duizend ondeugende geesten op Times Square afdalen.

Documentaire: 2doc: Holwerd aan zee

20.55-22.00 uur op NPO 2

Het Friese Holwerd, de laatste stop voor de boot richting Ameland, dreigt een spookdorp te worden. Banen en voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg. Vier dorpelingen vinden het tijd voor actie: ze willen de zee terug naar Holwerd halen. Maar die dijk dan?

Film: Hartenstraat

20.30-22.15 uur op RTL 8

In de Negen Straatjes in Amsterdam lijkt iedereen op zoek naar liefde, behalve Daan. Daar komt verandering in als de knappe modeontwerpster Katje een winkel naast hem opent.

