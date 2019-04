Acteur Everon Jackson Hooi (36) kwam vijf jaar geleden uit de kast in L'HOMO. en staat nu met cabaretier Claudia de Breij en model Valentijn de Hingh op de cover van het blad. L'HOMO. ligt dinsdag in de winkel en staat vanaf nu voor de volledige lhbt-gemeenschap.

"Eigenlijk moet de H van hetero er ook nog bijkomen", vertelt Jackson Hooi aan NU.nl maandag. "Het is goed dat er op deze manier aandacht komt voor lhbt, maar het is een schande dat het nog nodig is."

"Ik wil niet in een hokje worden gestopt", gaat de acteur verder. "Er wordt heel erg gekeken naar dat mensen anders zijn, maar iedereen is anders. Iedereen heeft een andere achtergrond, maar we moeten er gewoon een feestje van maken op de wereld. Ik denk niet dat het ooit gebeurt, maar ik hoop dat we ooit niet meer uit de kast hoeven te komen, maar dat het normaal is dat iedereen een andere seksuele voorkeur heeft. Net zoals dat de één gelovig is en de ander niet. Het is toch bizar dat in sommige landen mensen worden gestenigd omdat ze op iemand van hetzelfde geslacht vallen?"

Zelf kwam hij op zijn 32e landelijk uit de kast, nadat verschillende media al jaren schreven over zijn vermeende homoseksualiteit. "Op mijn 27e of 28e heb ik het mijn moeder verteld en mijn omgeving wist het ook al een aantal jaar. Zelf wist ik het al rond mijn zestiende, heb toen zelfs wat met meisjes gerommeld, maar na een tijdje dacht ik: wie houd ik nu voor de gek? Maar ik had tijd nodig. En ik had geen zin in om het overal te vertellen, omdat mensen dan wéér een mening over me zouden hebben."

Een deel van de cover van L'HOMO.:

Acteur wilde eigen statement naar buiten brengen

Uiteindelijk is Jackson Hooi met Endemol (het productiehuis van Goede Tijden, Slechte Tijden, waarin de acteur Bing speelt, red.) en zijn management gaan zitten om te kijken hoe hij het naar buiten wilde brengen. "Ik wilde mijn eigen statement naar buiten brengen en daarvoor wilde ik rustig met een journalist gaan zitten, die het goed en integer zou opschrijven. En dat ik het zou kunnen nalezen."

"L'HOMO. leek me daar een goed blad voor, ik vind LINDA. sowieso een mooi merk", legt Jackson Hooi uit. "Ik heb me nooit gedwongen gevoeld om publiekelijk uit de kast te komen, ik werd juist heel rebels door speculaties. Dat ik dacht: ik ga jullie niets vertellen. Uiteindelijk hebben we contact met L'HOMO. gezocht en zij wilden mijn verhaal wel brengen."

Jackson Hooi vindt openheid 'een verrijking'

Volgens de acteur heeft die stap zijn leven echt verrijkt. "Ik kreeg alleen maar positieve reacties. Eigenlijk ben ik toen pas gaan leven, daarvoor beleefde ik zo'n donkere periode waarin ik worstelde met mijn seksualiteit. Ik ben blij dat ik dat heb overwonnen. Een half jaar later kreeg ik ook verkering (met Jozua Augusto Suitela, maar die relatie is inmiddels uit, red.)."

"Ik zei daarom ook meteen ja toen ik voor de cover werd gevraagd", vertelt de acteur. "Het blad heeft echt mijn leven verbeterd en ik ben trots dat ik nu op de cover sta." Tegen mensen die worstelen met hun seksualiteit, wil Jackson Hooi zeggen: neem de tijd. "Het is niet erg om er wat langer over na te denken, maar weet wel dat het sowieso beter wordt als je open bent. Je hebt recht op geluk en niemand mag dat van jou afpakken. Je hebt dit leven gekregen en lééf het dan ook."