1,24 miljoen mensen hebben zondagavond gekeken naar de special van De Luizenmoeder. In de extra aflevering werd een kijkje achter de schermen getoond, inclusief een aantal bloopers.

Naar de officiële laatste seizoensaflevering van een week eerder keken nog 2,65 miljoen mensen.

Dit seizoen werden records van de populaire comedyserie gebroken. Al bijna vier miljoen mensen keken naar de uitzending van de eerste aflevering. Met uitgesteld kijken werden dat er nog meer.

Het tweede seizoen van Ellie op Patrouille is zondag gestart met 858.000 mensen. In de nieuwe reeks loopt de voormalige politieagent onder meer mee met agenten in El Salvador, Zuid-Amerika en de Canadese stad Churchill.

Caroline Tensen maakte haar rentree bij RTL 4 met het programma Eén tegen 100. De spelshow, die eerder te zien was bij AVROTROS, werd nu door 1,6 miljoen mensen bekeken.

Het best bekeken programma van de zondag is Studio Sport Eredivisie. In totaal keken zo'n 2,28 miljoen mensen naar de uitzending.