Chantal Janzen heeft haar eigen winkel geopend in de Van Woustraat in Amsterdam. De winkel is onderdeel van haar platform &C.

De presentatrice en actrice laat aan 6 Inside weten tevreden te zijn met het resultaat. "Ik ben ontzettend trots, maar ook gefocust op alles. Ik moet leren het nu los te laten en te kijken naar de mooie winkel die we hebben", legt ze uit.

Janzen zegt zelf ook achter de kassa te kunnen staan. "Ik bemoei me graag overal mee", vertelt ze tijdens de officiële opening. Ook werd bekend dat Janzen samen met actrice Jelka van Houten een sieradenlijn gaat ontwerpen.

De winkel is te vinden aan de Van Woustraat in de Pijp in Amsterdam, waar het creatieve team van &C ook gevestigd is. De winkel verkoopt producten die in het magazine voorbijkomen, zoals kleding, beauty-producten en accessoires. Ook kun je er koffie bestellen.