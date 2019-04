Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field stoppen na één seizoen met jureren in de Britse versie van X Factor. De zanger en zijn echtgenote hebben het naar eigen zeggen te druk met andere werkzaamheden, waardoor ze genoodzaakt zijn uit de jury te stappen.

De zanger vertelt vrijdag op Instagram dat hij nu vooral bezig is met de musical The Boy in the Dress, waarvoor hij samen met zijn schrijfpartner Guy Chambers de muziek maakt. De voorstelling zal in november in première gaan.

Daarnaast geeft hij in de zomer ook een groot concert in Londen.

Binnenkort zal Williams onthullen wat hij nog meer gaat doen. "Er komen een paar grote onthullingen aan", zegt de artiest. Zeker is dat hij opnieuw gaat samenwerken met Simon Cowell, de bedenker van X Factor die ook jurylid is in het programma.

Williams nam vorig jaar de plaats in van Louis Walsh, die dertien jaar jurylid was. Het is nog niet bekend wie de Rock DJ-zanger en zijn vrouw zullen vervangen in de Britse talentenjacht.