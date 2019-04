Omroep MAX zendt deze zomer het nieuwe programma Zandkunstenaars in competitie uit. In vier afleveringen worden de deelnemers uitgedaagd de mooiste zandsculpturen te maken, die daarna beoordeeld worden door een deskundige jury.

"In ons programma komen meerdere dingen samen. Het visuele aspect, het speelse van de zomer en de spanning: hoe gaat het eruit zien, welke risico’s worden genomen", laat producent Marius van Duijn weten aan het AD.

Van Duijn heeft ervoor gekozen de deelnemers in koppels te laten werken. "Een bedreven kunstenaar of prof die wordt geassisteerd door iemand die alles nog moet leren. Dat kan een vriend zijn, familielid, eigenlijk iedereen."

De opnames van het nieuwe programma vinden in juni plaats in het Haagse Kijkduin. In elke aflevering valt er een koppel af, waarna de finale in de laatste uitzending is.

Zandkunstenaars in competitie is vanaf augustus te zien op NPO1.