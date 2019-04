Disney heeft donderdagnacht meer informatie over de eigen videostreamingdienst Disney+ gepresenteerd, die later dit jaar uitkomt.

Tijdens een presentatie voor investeerders toonde Disney een prototype van de Disney+-app, die onder meer beschikbaar komt op smartphones, tablets en slimme tv's. In de app kunnen gebruikers schakelen tussen het film- en serieaanbod van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic.

Net als bij concurrent Netflix bladeren gebruikers van links naar rechts door de verschillende titels. De dienst biedt eveneens gepersonaliseerde suggesties voor gebruikers op basis van wat ze eerder hebben gezien.

Door een titel te selecteren, komen gebruikers op een nieuwe pagina. Hier kunnen ze lezen waar een film of serie over gaat, hem toevoegen aan de kijklijst en extra beelden kijken, zoals trailers. De app biedt HDR en 4K voor de films en series die dat ondersteunen. Gebruikers kunnen video's downloaden en offline bekijken zonder tijdslimiet, zolang ze een abonnement hebben.

De app staat gebruikers toe om meerdere profielen aan te maken. Een profiel voor kinderen toont alleen films en series die voor kinderen zijn bedoeld.

Oude en nieuwe content

Disney maakte bekend dat klassieke tekenfilms zoals Bambi, The Jungle Book en Aladdin op Disney+ te zien zijn. Ook zijn er bij het uitkomen van de dienst achttien Pixar-films te bekijken.

Verder zijn onder meer series zoals Lizzie McGuire en klassieke Mickey Mouse-cartoons op het platform te zien. Daarnaast produceert Disney nieuwe films en series die exclusief op Disney+ te zien zijn. Star Wars-serie The Mandalorian is bij aanvang direct op de dienst aanwezig. Ook worden er series gemaakt die zijn gebaseerd op superhelden uit de Marvel-films.

Disney zegt in het eerste jaar 25 eigen series aan te bieden en tien films en 'specials'. Daarnaast komen er ruim vierhonderd titels uit de Disney-bibliotheek op de dienst te staan. Het aanbod wordt in de jaren daarna uitgebreid. Ook alle seizoenen van The Simpsons zijn op Disney+ te bekijken.

Disney+ komt naar verwachting in het najaar in West-Europa uit, tijdens het eerste kwartaal van het komende boekjaar. Een specifieke datum is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat de abonnementsdienst in Europa per maand gaat kosten.

In de Verenigde Staten zal Disney+ vanaf 12 november beschikbaar zijn voor een bedrag van 6,99 dollar (6,20 euro) per maand. Of de dienst daarvoor nog naar Nederland komt, zoals eerder de ronde ging, is niet bevestigd.