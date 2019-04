De winnaar van de World Press Photo-wedstrijd van 2019 is Crying Girl on the Border van de Amerikaanse fotograaf John Moore, maakte prins Constantijn donderdagavond bekend.

Op de foto is het Hondurese meisje Yanela Sanchez te zien. Ze huilt terwijl haar moeder wordt gefouilleerd door de grenspolitie. Dat vond plaats op het hoogtepunt van het scheiden van migrantenfamilies aan de Amerikaanse zuidgrens.

Het meisje werd uiteindelijk niet van haar moeder gescheiden, maar de foto groeide desondanks uit tot het symbool van het scheiden van families.

De fotograaf Moore werkt voor Getty Images en fotografeert sinds 2008 immigratie- en grenskwesties. De jury prees vooral de details op de foto.

Met de serie The Migrant Caravan sleepte Pieter ten Hoopen (Agence VU/Civilian Act) de eerste World Press Photo Story of the Year in de wacht. De foto's tonen een karavaan van zo'n 7.000 Midden-Amerikaanse vluchtelingen, onder wie zeker 2.300 kinderen, die op weg was naar de grens met de VS.

De Nederlandse fotograaf Jasper Doest won twee keer een tweede prijs: in de categorie Nature Singles met zijn foto Flamingo Socks en in de categorie Nature Stories met Meet Bob.

43 fotografen in finale

De jury selecteerde dit jaar 43 fotografen in acht verschillende categorieën De winnaars van de World Press Photo of the Year ontvangen ieder een prijs van 10.000 euro.

Sinds 1955 wordt er elk jaar een foto verkozen tot World Press Photo of the Year. Dit is een foto die een ingrijpende gebeurtenis of ingrijpend probleem van het afgelopen jaar weergeeft. Enkele categorieën zijn nieuws en documentaire, portret, natuur, sport en algemeen.

Enkele bekende foto's die de prijs eerder toegekend kregen, zijn de foto van het Vietnamese napalmmeisje van fotograaf Nick Ut uit 1973 en het portret van een achttienjarige verminkte Afghaanse vrouw uit 2011 van de Zuid-Afrikaanse fotografe Jodi Bieber.

Aftrap nieuwe tentoonstelling in Amsterdam

Op 12 en 13 april wordt de nieuwe tentoonstelling van genomineerde foto's afgetrapt op het World Press Photo Festival in de Westergasfabriek in Amsterdam. Genomineerde fotografen zoals Alejandro Cegarra, Catalina Martin-Chico en Moore zijn aanwezig om te vertellen over de achtergrond en betekenis van hun foto's.

De genomineerde foto's worden elk jaar in 45 landen geëxposeerd. In Nederland is de tentoonstelling onder meer in Amsterdam, Zutphen en Groningen te zien.