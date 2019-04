Journalist Max van Weezel is donderdagochtend op 67-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn vrouw aan de NOS laten weten.

Van Weezel maakte eind december bekend dat hij nog maar enkele maanden te leven had. In het voorjaar van 2018 werd bij hem alvleesklierkanker vastgesteld.

"Ik probeer het niet te dramatiseren en er zo gewoon mogelijk over te doen", vertelde hij in december in Het Marathoninterview op NPO Radio 1. "Als je de hele dag gaat praten over dat het einde nadert, dan wordt het alleen maar erger in je hoofd."

Van Weezel begon zijn journalistieke carrière in de jaren zeventig bij Vrij Nederland, waar hij in eerste instantie een roddelrubriek verzorgde. Later was hij onder meer politiek redacteur, adjunct-hoofdredacteur en politiek commentator bij het weekblad.

Verder presenteerde Van Weezel verschillende radioprogramma's, waaronder Met het Oog Op Morgen, Argos en Spijkers met Koppen.

Van Weezel was getrouwd met journalist Anet Bleich, met wie hij een dochter heeft gekregen.