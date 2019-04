Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Wonen: vtwonen: Weer verliefd op je huis

19.25-20.30 uur op SBS6

Wouter is een echte kerel en houdt van grijs, een zwarte lederen bank en een immense tv. Romana's lievelingskleuren zijn mintgroen en (fel)roze en ze zet het huis het liefst vol met allerlei frutsels. Omdat hun smaken niet te combineren zijn, zitten ze nog steeds op de bank die Wouter ooit kocht met zijn ex. Gelukkig is er hulp onderweg.

Reality: Ellie op Patrouille

21.15-22.10 uur op NPO1

Ellie Lust moest kiezen: óf tv, óf een andere rol binnen de politie. Ze koos voor het eerste en keert, na een uitstapje naar Investigation Discovery, zaterdagavond terug met het tweede seizoen van Ellie op Patrouille. Haar eerste meewerkstage: een patrouille door het levensgevaarlijke San Salvador.

Houd je van docu's? Bekijk dan dit lijstje met de beste docuseries op Netflix

Informatief: De klas

20.25- 21.15 uur op NPO1

In het tweede seizoen van De klas krijgt een doodnormale groep leerlingen opnieuw een aantal weken les van een wel heel bijzondere docent. In deze eerste aflevering ontleedt Matthijs van Nieuwkerk het begrip kunst. Want wie bepaalt nou eigenlijk of iets kunst is?

Bekijk ook welke nieuwe films en series in april naar Netflix komen

Film: Guardians of the Galaxy

20.30-22.50 uur op Veronica

Dit sciencefictionavontuur over vijf buitenbeentjes die worden opgejaagd omdat een van hen een magische bol heeft gestolen, is geen standaardsuperheldenfilm. Ze moeten samenzweren om de vijand te kunnen verslaan.

Film: Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

22.50-0.45 uur op Veronica

Wanneer een buitenaards wezen verschijnt, dat verspreid over de aarde enorme gaten in de grond boort, wordt de Fantastic Four ingeschakeld. Al snel blijkt dat deze Silver Surfer slechts een boodschapper van nog meer ellende is.

Bekijk dan dit lijstje met vijf zwaar ondergewaardeerde actiefilms