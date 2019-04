Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief: Jacobine: Lang verhaal kort

17.35-18.10 uur op NPO2

In 1618 werd de Bijbel vanuit het Latijn vertaald naar het Nederlands. Vierhonderd jaar later vat Remco Veldhuis het boek samen in de taal van nu; in een theatervoorstelling van honderd minuten. Jacobine Geel gaat, vlak voor Pasen, met Veldhuis in gesprek over de voorstelling.

Reality: Geordie Shore

21.30-22.30 uur op MTV

Het negentiende seizoen van Geordie Shore is er een van de overtreffende trap. Nog meer drama, nog meer seks, nog meer geschreeuw en vier nieuwe 'Geordies'.

Muziek: Het beste van Holland zingt Hazes

23.30-1.00 uur op SBS6

Precies vijftien jaar na het overlijden van André Hazes werd vorige maand voor het zevende jaar op rij een blik artiesten opengetrokken voor het vier dagen durende muziekspektakel Holland zingt Hazes.

Film: Django Unchained

20.30-23.30 uur op Spike

Django (Jamie Foxx) is een slaaf die bevrijd wordt door Schultz (Christoph Waltz), omdat hij hem kan helpen drie schurken op te sporen. Hun partnerschap komt van pas bij Django's doel: zijn vrouw terugvinden.

Film: Girlhood

23.45-1.45 uur op NPO2

De zestienjarige Marieme (Karidja Touré), die in een buitenwijk van Parijs woont, wordt van school gestuurd. Boos en stuurloos sluit ze zich aan bij de club van de vrijgevochten Lady (Assa Sylla) en doet ze mee aan rebelse feestjes in hotels, winkeldiefstal en vechtpartijen. Als ze verliefd wordt op een vriend van haar broer, wordt haar breekbaarheid en veerkracht duidelijk.

