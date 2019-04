Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht: The Voice Kids

20.30-22.30 uur op RTL 4

Na vijf weken audities maakt de tweede groep talentvolle jonge zangers en zangeressen zich vanavond op voor de battles. Het ultieme doel: het bereiken van de sing-off, de laatste horde voor die allesbeslissende finale. En er staat een hoop op het spel: faam én een studiebeurs van 25.000 euro.

Serie: Cold Feet

22.55-23.50 uur op NPO3

Cold Feet volgt koppels in de dertig die hun liefdesleven proberen te combineren met het onstuimige leven in Manchester.

Film: The Game

20.30-23.05 uur op SBS9

De puissant rijke zakenman Nicholas (Michael Douglas) krijgt van zijn broer een uniek cadeau voor zijn verjaardag: een speciaal voor hem geschreven spel. Wat het is en volgens welke regels het gespeeld wordt, krijgt hij niet te horen.

Film: Once Upon a Time in Mexico

20.30-22.35 uur op RTL 7

De mysterieuze El Mariachi (Antonio Banderas) beëindigt zijn pensioen om de moord op zijn vrouw te wreken. Hij werkt samen met de gestoorde CIA-agent Sands (Johnny Depp) om een aanslag op de Mexicaanse president te voorkomen en krijgt te maken met een machtige drugsbaron.

Film: For a Few Dollars More

22.35-1.20 uur op RTL 7

In dit vervolg op A Fistful of Dollars slaat premiejager Monco (Clint Eastwood) de handen ineen met concurrent Mortimer (Lee Van Cleef) bij de jacht op een ontsnapte desperado.

