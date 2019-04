Het eindeloze aanbod podcasts bestaat voor een groot deel uit programma's waarin humor de boventoon voert. NU.nl zet een paar van de leukste op een rij.

De Krokante Leesmap

NRC-columnist Marcel van Roosmalen, 3FM-producer Noortje Veldhuizen en De Nieuws BV-presentator Roelof de Vries bespreken in deze podcast van NPO Radio 1 de bladen. Niet alleen roddelbladen, maar ook sporttijdschriften en wetenschappelijke bladen. Daarbij dwalen ze ook meer dan regelmatig af naar zaken die in hun privéleven spelen.

Beluister de podcast hier

My Dad Wrote A Porno

De Britse televisieregisseur en -schrijver Jamie Morton leest in deze podcast seksverhalen die door zijn vader zijn geschreven voor. Dat levert een hilarische podcast op, die inmiddels al meer dan 150 miljoen keer is gedownload. Af en toe zijn er ook bekende fans te gast, zoals Elijah Wood en Emma Thompson.

Beluister de podcast hier

Ik was Jou

Owen Schumacher persifleerde in Kopspijkers en Koefnoen tientallen bekende Nederlanders. In deze nieuwe podcast gaat hij op bezoek bij een paar van die BN'ers, vraagt hij wat de impact van zijn imitatie is geweest en gaat hij met hen in gesprek over humor, satire en het televisievak.

Beluister de podcast hier

Comedy Bang Bang: The Podcast

In deze podcast, die in 2009 als radioshow begon, praat Scott Aukerman wekelijks met bekende komieken over hun vak. Daarnaast improviseren ze in de vorm van korte spelletjes. Er zijn al tal van bekende namen aangeschoven, zoals Seth Rogen, Ben Stiller en Sarah Silverman.

Beluister de podcast hier

De Dik Voormekaar Show

In maart werd aangekondigd dat De Dik Voormekaar Show weer terugkeert, de show waarin André van Duin en Ferry de Groot diverse typetjes spelen. In september zijn er nieuwe afleveringen in podcastvorm te beluisteren, tot die tijd kunnen fans wekelijks compilaties van oude fragmenten terugluisteren.

Beluister de podcast hier (Spotify) en hier (iTunes)