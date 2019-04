Domien Verschuuren had niet verwacht dat hij woensdagmiddag nog opgesloten zou zijn in de Q-Escape Room, waar hij sinds maandagochtend zit met collega's Mattie Valk en Marieke Elsinga.

De drie dj's maken radio vanuit de escaperoom en moeten ondertussen proberen zichzelf te bevrijden door het kraken van een muzikale code. Ze kunnen dichter bij de antwoorden komen door puzzels en raadsels op te lossen, waarbij luisteraars hen kunnen helpen.

"Gisteravond hadden we zo'n doorbraakmoment dat ik er zeker van was dat ik deze ochtend weer buiten zou staan", vertelt Verschuuren aan NU.nl. "Maar boy, was I wrong."

Iedere vorm van strategie is volgens de dj inmiddels verloren. "We moeten nu weer terug naar de basis, maar we hebben alles al tien keer bekeken en soms zie je het gewoon niet meer. Het zou fijn zijn als we heel even naar buiten zouden kunnen."

'Met z'n drieën trekken we elkaar er doorheen'

Verschuuren, die met Valk en Elsinga werkt, slaapt en eet in de escaperoom tot de oplossing gevonden is, is naar eigen zeggen niet goed in puzzelen. "Ik ben ook wel een snelle opgever. Maar met z'n drieën trekken we elkaar er wel doorheen."

Een escaperoom had de 31-jarige Verschuuren ook nog nooit eerder gedaan. "Eigenlijk hadden we er met z'n drieën even eentje moeten proberen. Maar als we hier straks uit zijn, zijn we wel door de wol geverfd."

De Qmusic-dj's houden een liveblog bij met updates met betrekking tot de escaperoom.