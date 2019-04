Filmmaatschappij Warner Bros. heeft een campagnefilmpje van Donald Trump laten verwijderen. De video die de Amerikaanse president via Twitter deelde, maakte gebruik van muziek uit The Dark Knight Rises. Dat melden verschillende media, waaronder Buzzfeed.

De campagnevideo is vormgegeven als trailer voor een superheldenfilm, waarbij gebruik wordt gemaakt van filmmuziek van Hans Zimmer. Warner Bros. gaf aan dat ze daar geen toestemming voor hadden gegeven en bezig waren om de video te verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat Trump in zijn politiek gebruik maakt van populaire cultuur. In november kondigde hij sancties tegen Iran aan via een bewerkte poster van de hitserie Game of Thrones. HBO liet toen weten dat ze geen toestemming hadden gegeven en hun merk niet voor politieke doeleinden gebruikt wilden zien worden.