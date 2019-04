Renate Gerschtanowitz maakte onlangs bekend te stoppen als presentatrice bij SBS. Nu zegt ze in gesprek met Grazia dat zij niet gelooft dat televisie nog een jarenlange toekomst heeft.

"Er zijn tegenwoordig zo veel andere manieren om jezelf te profileren en ontwikkelen", aldus de 39-jarige presentatrice die benadrukt zelf gek te zijn op televisie maken.

"Ik heb veel lol met mijn collega's en als dat rode lampje gaat branden, geniet ik van mijn werk. Maar het is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Het is ook niet zaligmakend."

Gerschtanowitz, die momenteel nog te zien is in Shownieuws, weet nog niet wat ze gaat doen als ze na de meivakantie niet meer voor televisie werkt. "Het is wel lekker om even helemaal niets te moeten en te kunnen bedenken: waar word ik nu echt gelukkig van?"

"Het is niet zo dat ik me heb voorgenomen om een jaar niets te doen. Aan de andere kant wil ik mezelf ook niet dwingen om meteen met een plan B op de proppen te komen", zegt Gerschtanowitz, die niet uitsluit weer terug te keren op televisie. "Maar het moet wel iets toevoegen aan mijn leven. Met Shownieuws had ik dat idee niet meer."