Videodienst YouTube werkt aan series waarbij de kijker bepaalt hoe het verhaal zich ontwikkelt, meldt Bloomberg.

Een nieuwe afdeling binnen YouTube zal de programma's gaan maken, laat het bedrijf weten. Ben Relles krijgt de leiding over het project. Hij werkt al acht jaar bij YouTube en had voorheen enkele jaren de leiding over video's zonder script voor YouTube Originals.

Naast aan interactieve series zal Relles ook werken aan liveprogramma's waarbij kijkers beslissen wat er gebeurt. Die moeten ervoor zorgen dat kijkers meer betrokken worden bij video's op YouTube.

"We hebben nu de mogelijkheden om interactieve verhalen met meerdere lagen te maken", zegt YouTube-topvrouw Susanne Daniels in een verklaring. Het is niet bekend wanneer de eerste series moeten verschijnen en hoe het er precies uit gaat zien.

Black Mirror: Bandersnatch

Netflix maakt eveneens interactieve films en programma's. Eind 2018 verscheen Black Mirror: Bandersnatch, waarbij de kijker keuzes maakte die invloed hadden op het verdere verloop van de film.

Netflix heeft gezegd in de toekomst "veel meer interactieve series en films" te gaan maken.