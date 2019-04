Paul de Leeuw weet na bijna 25 jaar televisie maken wat zijn missie is: "Troost bieden, helpen, bruggen bouwen. Daar wil ik de rest van mijn carrière programma's voor gaan maken."

Dat zegt hij in de NU.nl-podcast van In de auto met.

"Ik zing nu al 740 jaar Vlieg met me mee naar de regenboog, dus ik ben eens gaan uitzoeken waar de regenboog nou voor staat; verscheidenheid, binding, hoop en een brug tussen leven en dood. Dat zijn ook de vier pijlers waar ik op leef. Daar wil ik de rest van mijn carrière programma's voor gaan maken."

De 57-jarige De Leeuw noemt zijn nieuwe programma Paul Pakt Uit! als voorbeeld voor zijn nieuwe missie: "We zitten met een zaal vol mensen en hebben het een uurtje leuk. Het is soms op het randje, maar we lachen vooral en hebben veel plezier. Zo’n programma is nu heel erg nodig. In een wereld van polarisatie moet je normaal met elkaar omgaan. Vroeger was het taboedoorbrekend om te zeggen wat je denkt, maar dat doet nu iedereen."

'Was bang om bij RTL te beginnen'

De Leeuw maakte enkele maanden geleden de overstap van de publieke omroep naar RTL4. Een overstap waar de gelauwerde presentator best over zat te piekeren.

"Ik was wel een beetje bang om bij RTL te beginnen. Wordt het wel geaccepteerd, vinden mensen het wel leuk? Je denkt ook een beetje aan een Jack Spijkerman-scenario (die naar zender Tien overstapte en daarna lange tijd van televisie verdween, red.), hoewel ik natuurlijk niet van de een op andere dag ben weggegaan. Mijn contract was al beëindigd."