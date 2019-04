Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadprogramma: Marcia Clark Investigates

20.00-22.00 uur op Crime & Investigation

Als de naam Marcia Clark een belletje doet rinkelen, kan dat kloppen. Zij was hoofdaanklager in de zaak tegen O.J. Simpson en duikt nu in andere zaken die flink door de media zijn beïnvloed. Vanavond onderzoekt ze wat er nou precies is gebeurd met de neergeschoten Run DMC-rapper Jam Master Jay.

Amusement: Chantal Komt Werken

20.30-21.30 uur op RTL 4

Chantal Janzen gaat aan de slag als kleuterjuf. Een groep van 24 zesjarige stuiterballen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze het allerbest in zijn: gillen en rondrennen.

Docuserie: Break Free

20.55-21.40 uur op NPO3

Laurens van der Graaff droomt stiekem van een leven als schrijver. Hij zet zijn eerste stappen in de literaire wereld, is op het boekenbal en draagt werk voor op Lowlands. Maar dat eerste echte boek wil er maar niet van komen. Laurens wordt leraar Nederlands op 't Geert Groote College in Amsterdam en groeit uit tot lievelingsleraar van de school. In juli 2014 boekt hij samen met zijn grote liefde Karlijn een ticket met de MH17 richting Bali. Vijf jaar na de ramp maken Laurens' beste vrienden Wim en Young-Kon deze reis af.

Film: Mike and Dave Need Wedding Dates

22.50-0.50 uur op Net5

Twee broers (Zac Efron en Adam Devine) moeten op uitdrukkelijk verzoek van hun vader op zoek naar keurige dates voor de bruiloft van hun zus. Maar de meiden die mee mogen, blijken al net zulke maffe kwezels als de broertjes.

Film: The Big Lebowski

22.15-0.30 uur op SBS9

Lapzwans Jeff 'The Dude' Lebowski heeft maar één passie: bowlen. Zijn slome levensritme wordt verstoord als een stel sukkels hem voor de verkeerde aanziet, namelijk voor een stinkend rijke miljonair.

