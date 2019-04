Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30-22.30 uur op SBS6

Nico en Linda kochten in Vlaardingen een winkelpand met een garage, die ze willen gebruiken om te laden en te lossen. Maar om bij die garage te komen, moeten ze dwars door de tuin van buren Herman en Barbara rijden. Die geloven niet in recht van overpad en hebben de toegang gebarricadeerd. Resultaat: ruzie. Maar wie staat in zijn recht?

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in april.

Amusement: Hotter Than My Daughter

20.30-21.30 uur op RTL 5

Pieta is geboren op het kamp, moeder van vijf en heeft een ordinaire kledingstijl. Ze omschrijft haar eigen kleding als de Pieta-stijl. Dat wil zeggen dat ze enkel korte rokjes draagt, met daaronder een paar hoge hakken. Pieta's dochter Kimberly is het zat en roept de hulp van Patty Brard in.

Heb je zin om nog meer schaamteloos te genieten van reality? Bekijk dan dit lijstje met de vermakelijkste realityprogramma's.

Informatief programma: Kelder & Klöpping

22.10-23.00 uur op NPO1

Jort Kelder gaat met internetjournalist Alexander Klöpping in discussie over de tijd waarin technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Kan Siri je bijvoorbeeld afluisteren? En rijdt een Tesla ons straks tegen een pijler als we rustig ons krantje lezen?

Film: Pistol Whipped

22.30-0.35 uur op RTL 7

Matt (Steven Seagal) is een drankzuchtige ex-agent die tot aan zijn nek in de gokschulden zit. Als een mysterieuze organisatie zijn schulden opkoopt, wordt hij ingezet als huurmoordenaar.

Vind je moordmysteries interessant? Bekijk dan dit lijstje met de beste moorddocumentaires en misdaadseries.

Film: Urban Justice

20.30-22.30 uur op RTL 7

Als de zoon van Simon (Steven Seagal) door zinloos geweld vermoord wordt, is zijn woede groot en rust hij niet voordat hij wraak heeft genomen. Simon duikt in zijn zoektocht naar de moordenaar in het gevaarlijke gangsterleven.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die in de afgelopen week op Netflix verschenen.