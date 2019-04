Caroline Tensen heeft met haar overstap naar RTL het gevoel dat ze weer veel meer aan de slag kan. De presentatrice kwam bij haar oude werkgever AVROTROS op de reservebank terecht, zo vindt ze zelf.

In gesprek met Veronica Magazine zegt ze een hele fijne tijd te hebben gehad bij de publieke omroep. "Maar het is lastiger om voor een omroep te werken die zendtijd moet delen met veel andere omroepen en waar enorm veel presentatoren allemaal aan bod willen komen. Dan is er toch minder mogelijk voor mij, terwijl ik zo graag meerdere programma's maak."

Tensen (55) noemt zichzelf een werkpaard en had enorme moeite met het zitten wachten op een nieuwe klus. "Terwijl niemand er wat aan kan doen, begrijp me goed. Zij vonden het ook erg voor me."

Bij RTL blijft Tensen niet alleen Eén Tegen 100 presenteren, maar ook een nieuwe reeks Het Spijt me! en Wie ben ik?. Daarnaast zal ze bij RTL Boulevard te zien zijn. "Ik ben echt met open armen ontvangen en er is een wereld voor me opengegaan."