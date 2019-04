Het NTR-programma Dream School wordt "zorgvuldig geproduceerd met als doel om de deelnemers daadwerkelijk te ondersteunen". Dat laat de omroep weten na kritiek van deelnemers aan het programma, die beweren geen of nauwelijks nazorg te krijgen.

Joëlle en Chess, die in het huidige, derde seizoen te zien zijn, vertelden afgelopen vrijdag in 6 Inside dat ze geen nazorg kregen na deelname aan het programma, waarin schoolverlaters door BN'ers worden gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen.

Maandag stuurden verschillende deelnemers en oud-deelnemers samen een brief naar verschillende media, waarin ze onder meer onderschrijven dat de nazorg bij het programma flink te wensen overlaat. Verder zouden ze te maken krijgen met wurgcontracten en hebben verschillende deelnemers geen veilige omgeving ervaren tijdens de opnamen.

De NTR kan zich niet vinden in die kritiek. "Voor dit programma zijn door de producent twee bureaus ingeschakeld met elk zijn expertise om de deelnemers voor, tijdens en na de opnamen bij te staan", laat de omroep weten aan NU.nl. "In het algemeen geldt voor het traject na de opnames een begeleiding van tenminste een half jaar, naargelang de wensen en ambities van de kandidaten."

"De deelnemers blijven, net als in het programma, uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen inzet in het traject na de opnames. Het verschilt per deelnemer hoe dit traject is verlopen of verloopt", aldus de omroep.

'Ik moest het zelf maar oplossen en naar de huisarts gaan'

Oud-deelneemster Gina, die de brief ook ondertekende, vertelt aan NU.nl dat ze na haar deelname aan het programma niks meer heeft gehoord van de NTR. Toen ze enkele maanden geleden contact opnam omdat ze hulp nodig had, kreeg ze naar eigen zeggen nul op het rekest. "Ik moest het zelf maar oplossen en naar de huisarts gaan."

Ze hoopt dat de nazorg in de toekomst verbetert. "Dream School is een heel mooi programma en ik heb zeker ook inzichten gekregen in mijn eigen gedrag, dus dit is heel dubbel."