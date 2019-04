The Hills: New Beginnings is vanaf 30 juni te zien bij MTV in Nederland en België. De nieuwe reeks van de realityserie gaat vier dagen eerder in de Verenigde Staten in première.

In augustus werd aangekondigd dat de populaire realityserie, die tussen 2006 en 2010 te zien was bij MTV, een vervolg zou krijgen.

In de nieuwe reeks worden oude castleden, onder wie Audrina Partridge, Brody Jenner, Heidi en Spencer Pratt en Whitney Port, gevolgd. Lauren Conrad, die onlangs bekendmaakte weer zwanger te zijn, keert niet terug. Brandon Thomas Lee en Mischa Barton zijn nieuwe toevoegingen aan de cast.

The Hills ontstond in 2006 als spin-off van de realityserie Laguna Beach: The Real Orange County, die van 2004 tot 2006 te zien was.