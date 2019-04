Ryan Reynolds gaat een spelprogramma dat wordt uitgezonden bij de Amerikaanse omroep ABC produceren. Het programma, waaraan families van vier personen kunnen deelnemen, heet Don't, zo meldt Variety.

Don't is een volledig nieuw concept dat werd uitgewerkt door productiebedrijf Banijay Studios, in samenwerking met Reynolds. De acteur, die bekend is van films als Deadpool, The Hitman's Bodyguard en Buried, zal ook als uitvoerend producent aan de slag gaan.

In de show gaan de vier familieleden uitdagingen aan. Daarbij staat telkens één ding dat ze niet mogen doen centraal. Zo zijn er opdrachten waarbij ze niet mogen vallen, lachen of schreeuwen. Als de familie de uitdagingen weet te volbrengen, winnen ze een geldprijs.

Voor Reynolds betekent de show een terugkeer naar ABC, waar hij aan het begin van zijn carrière als acteur in de televisiekomedie Two Guys, a Girl and a Pizza Place te zien was. Het is niet de eerste keer dat de acteur als producent aan de slag gaat. Hij produceerde eerder al beide Deadpool-films en enkele andere titels.