Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Ewout & ….

20.30-21.30 uur op RTL 5

In Ewout & ... vertrekt Ewout Genemans wekelijks naar een andere plek om de problemen met eigen ogen te zien. Zo duikt hij in de schimmige wereld van de K-pop, leert hij in Las Vegas waarom daklozen onder de grond leven en loopt hij een weekje mee met de moordafdeling van de politie in Rio de Janeiro.

Reality: De Rijdende Rechter

22.20-22.55 uur op NPO

Hans en William laten hun zorgvuldig gekozen kant-en-klaargordijnen vermaken bij Kledingreparatie Develioglu. Na de eerste poging blijkt dat ze schots en scheef zijn. Develioglu probeert het nog een paar keer, maar krijgt de mannen niet tevreden. Mr. John Reid reist af naar Tilburg om de gewraakte gordijnen te beoordelen.

Film: Public Enemies

20.30-23.10 uur op SBS9

John Dillinger (Johnny Depp) is een van de beruchtste gangsters uit de Amerikaanse geschiedenis. Hij kreeg het steeds voor elkaar de politie net een stap voor te zijn. De FBI verklaart hem tot staatsvijand nummer één.

Amusement: Tijd voor MAX: Elk kind een familie

17.10-17.55 uur op NPO1

Martine en Sybrand laten de prietpraat even voor wat het is en vragen aandacht voor het werk van SOS Kinderdorpen, die kinderhulporganisatie die zich inzet voor kinderen die opgroeien zonder ouders of een veilig thuis.

Film: God's Pocket

23.10-01.15 uur op SBS9

Als zijn stiefzoon overlijdt bij een verdacht ongeluk, probeert Mickey (Philip Seymour Hoffman) de boel in de doofpot te stoppen. Helaas ruikt de koppige journalist Richard (Richard Jenkins) dat er een luchtje aan de zaak zit.

