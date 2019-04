Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Gold Rush: White Water

21.30-22.30 uur op Discovery

Goud is net als drank; het smaakt al snel naar meer. De mannen van Gold Rush gaan dan ook vastberaden door met hun zoektocht naar het kostbare goedje. En daarbij nemen ze grotere risico's dan ooit. Vorig seizoen struinden vader en zoon Hurst de bodem van een rotsachtige en snelstromende rivier af en vonden ze na twintig weken vol tegenslag eindelijk hun eerste klompje. Een hevige storm maakt een abrupt einde aan hun werk. De goudkoorts is nog niet verdwenen en daarom keren ze terug naar Alaska.

Informatief programma: Kleuters tegen kwalen

22.15-23.00 uur op NPO1

In zorghotel De Gouden Leeuw in het Achterhoekse Zelhem wordt er flink wat gekreund en gesteund. De bewoners zijn oud, vaak eenzaam en niet gespeend van ouderdomskwaaltjes. Als experiment krijgen negen senioren zes weken lang dagelijks bezoek van een roedel kleuters. Kan het samenbrengen van twee generaties, ieder geboren in een andere eeuw, de gezondheid en het geluk van de deelnemende groep oudjes veranderen?

Reality: Spoorloos

21.15-22.15 uur op NPO1

Als tweejarige wordt Charles geadopteerd. Zijn Nederlandse moeder is niet in staat om voor hem te zorgen, zijn Duitse vader is na twee bezoekjes gevlogen. Maar dan duikt er ineens een 22 jaar oude brief van zijn vader op, met een verjaardagskaart voor Charles en het verzoek hem te bellen. Het nummer klopt alleen niet meer en googelen toont geen resultaat. Biedt Spoorloos soelaas?

Film: Passengers

20.30-22.45 uur op Net5

Met nog negentig jaar van zijn reis naar een net gekoloniseerde planeet te gaan, wordt Jim Preston (Chris Pratt) als enige passagier van de vijfduizend opeens wakker uit zijn slaap aan boord van een luxe ruimteschip. Het vooruitzicht om de rest van zijn leven alleen door te brengen, drijft hem tot een wanhopige daad.

Documentaire: Man Made

20.55-22.00 uur op NPO2

Sunny Bergman onderzoekt in Man Made mannelijkheid. Hiervoor spreekt ze transgenders, zondagvoetballers, studenten en ook haar eigen man David.

