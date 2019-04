Sunny Bergman onderzoekt in haar nieuwe documentaire Man Made de maatschappelijke ideeën over mannelijkheid. "Veel problemen zijn problemen van mannen", stelt de documentairemaakster.

Bergman, die eerder onder meer documentaires maakte over (vrouwelijke) seksualiteit en schoonheidsidealen, wilde als moeder van twee zoons graag weten hoe mannen zich volgens de maatschappij horen te gedragen.

"Ik ben veel bezig met gelijkwaardigheid en thema's als gender en feminisme, en ik ben steeds meer gaan beseffen dat er niks verandert als mannen niet veranderen", vertelt Bergman aan NU.nl.

Volgens Bergman zijn veel problemen mannenproblemen. "Als er een discussie gevoerd wordt over meer vrouwen aan de top, is het probleem eigenlijk dat mannen voorrang geven aan andere mannen. Verder doen veel mannen te weinig in het huishouden, waardoor vrouwen zorg en werk moeilijker kunnen combineren."

Bergmans eigen vriend is veelvuldig te zien in Man Made. "Toen hij vertelde dat hij vroeger in elkaar werd geslagen, omdat hij zich graag kleedde als Prince, realiseerde ik me dat er vaak wordt gepraat over geweld tegen vrouwen, maar niet over geweld tegen mannen. In de gesprekken die ik voor de documentaire voerde, kwam vaak terug dat geweld een middel is als je niet voldoet aan de eisen van zogenaamde mannelijkheid."

Een psychiater legt in Man Made uit dat veel mannen stress ervaren doordat ze al op jonge leeftijd leren om hun eigen gevoelens te onderdrukken. "Die stress kan worden getransformeerd tot boosheid", aldus Bergman. "Als je je eigen gevoelens gaat onderdrukken, ga je ook andere mensen onderdrukken. Ik denk dat veel problemen verholpen kunnen worden als dit zou veranderen."

Bergman hoopt vooral dat mensen door haar nieuwe film, die maandagavond te zien is op NPO2, gaan nadenken over de ideeën die ze hebben over man-zijn "En dat ze bij de opvoeding van hun kinderen traditionele rolpatronen proberen te ontkrachten."