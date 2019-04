Heel Holland Bakt-deelneemster Maroeska Metz heeft een rol in de opvoering van The Passion van dit jaar. De EO bevestigt dat nieuws in gesprek met NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Edwin Jonker speelt tijdens de opvoering van het verhaal Jezus en Edsilia Rombley is Maria. Wie Metz gaat spelen, willen de betrokken omroepen nog niet bevestigen.

"Een kleine hint: Jezus koopt voor het laatste avondmaal brood voor zijn volgelingen", aldus een woordvoerder.

Dit jaar wordt The Passion georganiseerd in Dordrecht. Het evenement, dat door miljoenen mensen wordt bekeken en wordt georganiseerd door de omroepen EO en KRO-NCRV, vindt in 2019 voor de negende keer plaats.

De editie van 2018 werd in de Amsterdamse Bijlmer georganiseerd. Toen speelden Tommie Christiaan en Glennis Grace de rollen van Jezus en Maria.

The Passion 2019 is op 18 april live te zien op NPO1 en te beluisteren via NPO Radio 2. Op 20 april wordt ook een concertversie van The Passion opgevoerd in Rotterdam Ahoy.