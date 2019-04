Er komt een achtste seizoen van Erica op Reis, het reisprogramma dat wordt gepresenteerd door de 75-jarige Erica Terpstra.

De presentatrice vertelt aan De Telegraaf dat ze vrijdag het verlossende telefoontje van Omroep MAX-baas Jan Slagter kreeg.

"Mijn telefoon ging en ik zag al wie het was. 'Ja, met Jan', hoorde ik. 'Je kunt je koffers weer pakken hoor. We gaan vier nieuwe afleveringen maken'", vertelt de voormalige zwemkampioene en politica over haar gesprek met Slagter.

Terpstra zegt dat de voorbereidingen voor de achtste reeks al zijn getroffen. "We hebben meteen een vergadering gepland en er is al een lijstje met mooie plekken om naartoe te gaan."

Terpstra bezocht al meer dan dertig landen

De presentatrice, die voor Erica op Reis al meer dan dertig landen bezocht, was altijd al een groot reiziger en ook altijd geïnteresseerd in andere culturen. "Die basis is, denk ik, gelegd in 1960, toen ik voor de Olympische Spelen in Rome was", vertelde ze eerder in gesprek met NU.nl.

"Dat was in een tijd dat Nederlanders helemaal niet vaak naar het buitenland reisden. In het olympisch dorp was ik opeens onderdeel van een enorm aantal mensen van alle kleuren van de regenboog, met culturen die ik niet kende en talen die ik niet verstond."

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe afleveringen van Erica op Reis worden uitgezonden.