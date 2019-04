Humberto Tan en Luuk Ikink presenteren de nieuwe RTL-familieshow Ondertussen in Nederland. Het programma is onderdeel van het nieuwe, driejarige contract dat Ikink en RTL hebben getekend.

Naast Ondertussen in Nederland blijft Ikink presentator van RTL Boulevard en het gezicht van Eilandpraat, het napraatprogramma van Expeditie Robinson.

Peter van der Vorst, directeur content en marketing bij RTL, laat weten dat Ikink de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een onmisbare vaste waarde, zowel voor als achter de schermen van RTL Boulevard. "Hij is een betrokken maker die bruist van de ideeën voor nieuwe programma's. We kijken er erg naar uit om die samen met hem verder te ontwikkelen."

Volgens Ikink heeft hij ontzettend veel zin om ook de komende jaren aan de slag te blijven bij RTL. "Geweldig dat we zo veel kijkers bereiken met RTL Boulevard, zowel op tv als via onze site, socials en app. Ik ben er trots op dat ik voor dit programma mag werken.

Ook laat de presentator weten heel veel zin te hebben om samen met Tan Ondertussen in Nederland te presenteren. "Dat wordt sowieso een feest", aldus Ikink.

Nieuwe familiespelshow draait om kennis van provincies

In de familiespelshow Ondertussen in Nederland test een team van bekende en een team van onbekende Nederlanders hun kennis van de Nederlandse provincies. Voor Ikink en Tan betekent het programma een hernieuwde samenwerking; de twee waren eerder samen te zien in RTL Late Night.

Ondertussen in Nederland is vanaf zaterdag 25 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.