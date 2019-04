Twan Huys heeft het stoppen van RTL Late Night inmiddels zodanig kunnen relativeren, dat hij vrede met het besluit van RTL heeft. De ontslagen presentator blies stoom af in New Hampshire en kon daar nadenken over de gang van zaken.

"Ik was even in de war toen het stopte. Twee dagen na het stoppen ben ik op bezoek gegaan bij vrienden in New Hampshire. Zij hebben daar een groot bos en we hebben esdoornsiroop geoogst", zei Huys in de uitzending van M.

Presentatrice Margriet van der Linden vroeg Huys of dat oogsten voor hem een therapeutische werking had. "Ja, zo heb ik dat helemaal beleefd. Het is een rollercoaster geweest en natuurlijk heeft het mij niet ongemoeid gelaten", aldus Huys.

"Het is heel jammer, dat heb ik ook gezegd in de laatste uitzending. Ik begreep wel dat het stopte, maar ik voelde mij verantwoordelijk voor de redactie."

Huys steekt hand in eigen boezem

Huys stak aan tafel bij Van der Linden ook de hand in eigen boezem. "Als het niet loopt, moet je ook naar jezelf kijken en nieuwe plannen maken. Ik liep daar in de bossen en ik vond het uiteindelijk ook prima dat het gestopt is."

Concrete toekomstplannen heeft Huys vooralsnog niet. Hij zal wel meerdere malen terugkeren in de uitzendingen van M om daar de Amerikaanse politiek te bespreken.

Daarnaast is hij bezig met het schrijven van een boek. "Er zal wel iets over Late Night in zitten, maar het is niet de kern van het boek. Het zal over wandelen gaan, want ik ben al 35 jaar fervent wandelaar."

Huys nam de presentatie van RTL Late Night over van Humberto Tan, maar RTL trok na negen maanden de stekker uit het programma. Tot de uitzending van M had Huys niks meer van zich laten horen in de media.