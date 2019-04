SBS6 overweegt met een eigentijdse versie van Glamourland te komen.

Het duo Frank Jansen en Rogier Smit, bekend van Paleis voor een prikkie, is voor het programma benaderd, laat een woordvoerder van Talpa aan NU.nl weten. Volgens de woordvoerder is het echter nog niet zeker of het programma er daadwerkelijk komt.

Dat zeggen Jansen en Smit zelf ook tegen RTL Boulevard. "Er is nog niets zeker, maar het lijkt ons erg leuk om te doen. Een voorwaarde is wel dat we de volledige vrijheid houden. Ook zal de naam niet Glamourland blijven. Het zal een andere naam krijgen", aldus de twee.

Glamourland werd in de jaren negentig voor het eerst uitgezonden. Gert-Jan Dröge struinde voor het AVRO-programma onder andere societyfeestjes en premières af. De presentator is in 2007 overleden.