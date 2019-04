Rob Geus, die van 2002 tot 2017 de hygiëne en veiligheid van restaurants beoordeelde voor het programma De Smaakpolitie, twijfelde aanvankelijk of hij dit wel moest doen.

"Het voelde alsof ik mijn collega's moest bekritiseren", vertelt Geus in gesprek met Panorama. "Ze bleven bellen en toen moest ik op een gegeven moment echt een keuze maken, anders zouden ze verder kijken."

Volgens de 47-jarige presentator, wiens contract bij SBS begin dit jaar niet verlengd werd, moest hij goed nadenken over het aanbod om De Smaakpolitie te gaan maken.

"Een buitenkans in een programma op primetime, wat wil je nog meer? Ik heb het uiteindelijk gedaan, het was eerst een klein onderdeel van het programma en dat liep snel op."

Geus zou graag vervolg op programma maken

Geus presenteert De Smaakpolitie inmiddels niet meer, maar vertelt wel nog dagelijks gevraagd te worden om bij een horecagelegenheid de hygiëne te controleren.

"Ik moet er wel bij zeggen dat de ene mail sterker is dan de andere, maar iedere week zitten er twee bij waar je zo kunt draaien. We denken dat het goed gaat in de instellingen in Nederland, maar dat is helemaal niet zo. Dat gaat me nog steeds aan het hart en daar zou ik graag in willen duiken."