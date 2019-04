Temptation Island-verleidster Ayleen ontkent dat zij en haar 'collega's' werden betaald om de deelnemers aan het programma over te halen vreemd te gaan. Bedragen van tussen de 3.000 en 10.000 euro zijn volgens haar gebaseerd op niets.

"Het is een enorme roddel. We krijgen niets betaald. Anders had half Nederland zich wel opgegeven, ook al riekt het naar prostitutie", aldus de verleidster in gesprek met Grazia.

AD-columniste Angela de Jong schreef eerder dit jaar over de bedragen die de verleidsters zouden krijgen tijdens deelname aan het programma.

"Grof gezegd: was het maar zo dat we 3.000 euro of 10.000 euro hadden kunnen verdienen", reageert Ayleen. "Dan was het één grote gangbang geworden, dat weet ik nu al. Of je krijgt de situatie dat verleiders de buit verdelen met de koppels."

Ayleen was met haar achttien jaar de jongste verleidster van dit jaar. Ze zag meedoen aan het programma vooral als een gratis vakantie. "Ik was al tien jaar niet weggeweest."