Caroline Tensen blaast voor RTL onder meer de programma's Het Spijt Me en Wie Ben Ik? nieuw leven in.

Verder is ze bij haar nieuwe werkgever te zien als presentatrice van Eén Tegen 100 en zal ze af en toe aan de desk staan van RTL Boulevard.

Peter van der Vorst, die sinds kort programmadirecteur is van RTL, kijkt uit naar de samenwerking: "Caroline is al heel lang een van de meest geliefde presentatrices van Nederland. Ik ben er heel blij mee dat ze weer terugkeert bij RTL. Ze hóórt echt bij ons."

Het Spijt Me, waarin mensen aan de hand van een bloemetje hun excuses aanbieden aan iemand, werd uitgezonden van 1993 tot 1996. Tensen was de originele presentatrice van het programma. Het keerde in 2011 terug op televisie met John Williams als presentator.

De 55-jarige Tensen zegt dat Het Spijt Me in haar hart zit. "Dus dat we dat nieuw leven inblazen, vind ik geweldig." Wie Ben Ik? werd tussen 1990 en 1999 al door Tensen gepresenteerd.

Tensen maakte overstap naar RTL in november bekend

In november werd bekend dat Tensen overstapte naar RTL. Toen werd aangekondigd dat ze Eén tegen 100 mee zou nemen, dat sinds 2016 bij AVROTROS te zien was. De presentatrice tekende dinsdag een nieuw contract bij RTL voor twee jaar.

Tensen begon haar televisiecarrière in 1989 bij RTL Veronique. Ze werd toen ook ambassadrice voor de Postcode Loterij en presenteerde diverse programma's die in het teken van de goede doelen stonden waarvoor de Loterij geld inzamelt.