Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Van de week

21.50-22.30 uur op NPO3

Wat werd er afgelopen week massaal door ons gedeeld, getweet of gegoogeld? Kattenfoto's? Showbizznieuws? Samen met grapjurken Pieter Derks en Stefano Keizers bespreekt Jennifer Hoffman op eigen wijze de actualiteit, volledig gebaseerd op onze digitale footprint.

Natuurprogramma: Alaskan Bush People

22.00-23.00 uur op Discovery Channel

Na een rumoerige periode vol tegenslag - moeder Ami kreeg longkanker, waardoor de familie terug de bewoonde wereld in werd geduwd - kunnen de Browns eindelijk weer een leven opbouwen op de plek waar ze zich al dertig jaar het beste thuis voelen: the middle of nowhere.

Married at First Sight

20.00-21.30 uur op RTL 4

In liefde op het eerste gezicht geloofden we wel, maar trouwen bij de eerste ontmoeting? Dat is toch vragen om problemen? Toch kreeg RTL een recordaantal (1.500!) aanmeldingen voor dit vierde seizoen. Met een geheel nieuw team van experts begint Peter van der Vorst vanavond aan zijn laatste presentatieklus.

Televisiedrama: Morten

20.55-21.50 op NPO3

De ambitieuze en minstens zo charismatische Morten Mathijsen lijkt z'n schaapjes op het droge te hebben: een knappe vrouw, drie leuke dochters en een glanzend vooruitzicht als minister-president. Maar schijn bedriegt: zijn vrouw lijdt al jaren aan een bipolaire stoornis, zijn puberende dochter is sinds kort een clandestiene handel in pillen begonnen en alsof dat nog niet genoeg is, wordt hij gechanteerd. Een anonieme vrouw beweert een manuscript te hebben over zijn escapades jaren geleden in een Belgische villa waar haar vader om het leven kwam.

Film: The Keeper

21.30-23.30 uur op RTL 7

Agenten Krebs (Dennis Hopper) en Burns (Lochlyn Munro) staan Gina (Asia Argento) bij nadat ze is aangevallen door de gek die haar vriend heeft vermoord. Krebs geeft haar een lift naar huis maar neemt haar mee naar zijn eigen woning en sluit haar op in zijn kelder.

