Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realitysoap: Love After Lockup

21.00-21.55 uur op TLC

Als je je verloofde alleen via het geschreven woord hebt kunnen beminnen, is het moment van vrijlating uit het rijkshotel niets minder dan magisch. In Love After Lockup gaan de tortelduifjes elkaar eindelijk ontmoeten. De grote vraag is of hun liefde op de turbulente weg naar het altaar standhoudt.

Realityshow: Ik Vertrek

20.30-21.20 uur op NPO1

Surfschoolhouder Sjors (24) viel ruim een jaar geleden als een blok voor salesaccountant Lieke (25). Tijdens hun eerste gezamenlijke vakantie in Indonesië besluit het stel op Bali een yogacentrum te beginnen. Binnen een week hebben ze een geschikt stuk grond gevonden midden in hipsterparadijs Canggu. Met spaargeld en wat geleende centen van de ouders van Lieke kunnen ze het project financieren. Dat er al 461 yogacentra op het eiland zijn, mag de pret niet drukken, want zij doen het anders én vooral beter.

Amusement: De Gordon tegen Dino Show

20.25-21.40 uur op SBS6

De hysterische schreeuwshow Alles mag op vrijdag krijgt een vervolg bij de concurrent. Jandino Asporaat, presentator van het origineel, neemt de teamcaptainsrol van Gerard Joling over, en Jan Versteegh presenteert.

Film: The Lost Honour of Christopher Jefferies

23.35-1.35 uur op NPO2

Landschapsarchitecte Joanna Yeates werd in 2010 vermoord. De hoofdverdachte was al snel haar huisbaas Christopher Jefferies, die door zijn excentrieke uiterlijk en gedrag al snel in de media werd uitgemaakt voor van alles en nog wat. Dit van origine tweedelige televisiedrama laat zien hoe dat eraan toeging.

Film: The Aviator

21.20-00.00 uur op Één

Als jongeman erft Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) een godsvermogen, dat hij uitgeeft aan zijn grote passies: film en luchtvaart. Helaas wordt hij geplaagd door smetvrees, een dwangneurose die zijn leven gaat beheersen.

