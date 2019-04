Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Film: Fruitvale Station

23.00-00.25 uur op NPO3

Het is oudejaarsnacht 2008. Terwijl Oscar Grant (Michael B. Jordan) vervoer aan het regelen is zodat hij met z'n vrienden in San Francisco naar het vuurwerk kan kijken, oppert zijn moeder: "Waarom ga je niet met de metro?" Een opmerking die ze zichzelf levenslang kwalijk zal nemen, als Oscar later die nacht op metrostation Fruitvale dodelijk wordt getroffen door een politiekogel.

Docuserie: Vroege vogels

19.45-20.30 uur op NPO2

Van het eerste kievitsei tot een kijkje in het nest van een wild zwijn: Milouska en Menno speuren opnieuw het land af om ons de mooiste plekken van moeder natuur te showen.

Travel with a Goat

20.25-21.15 uur op NPO3

In Peru maken BBC-presentator Stefan en influencer Julie een barre tocht door de hooglanden. In hun kielzog: een alpaca. De bestemming van de trip: het slachthuis. Het dilemma: geven ze een aantal families te eten of geven ze het dier zijn leven?

Film: Ride Along

20.30-22.35 uur op SBS9

Ben (Kevin Hart) ontmoet voor het eerst de broer van zijn geliefde. Dit blijkt de ijzervreter-agent James (Ice Cube), die zijn aanstaande zwager ontgroent door hem een dagje mee op pad te nemen.

Misdaadserie: Follow the Money

22.55-00.00 uur op NPO3

Na zijn onderzoek naar de frauduleuze praktijken van energiereus Energreen en de Absalon Bank verschuift de focus van Alf dit derde seizoen van de witteboordencriminaliteit naar de straat, waar hij een baan heeft bemachtigd bij Task Force Nörrebro. Op hetzelfde moment keert drugsdealer Nicky terug naar Denemarken. Een lugubere vondst kruist hun wegen opnieuw.

