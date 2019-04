Chantal Janzen en Angela Groothuizen, die als juryleden hebben meegewerkt aan de nieuwe, internationale talentenjacht The World's Best, zullen niet te zien zijn in de afleveringen die in Nederland worden uitgezonden.

Volgens SBS hebben de presentatrices, die beiden werkzaam zijn voor RTL, elders "contractuele verplichtingen". De distributeur kan SBS hierdoor geen toestemming geven om de beelden van Janzen en Groothuizen uit te zenden, laat een woordvoerder aan Nederlandse media weten. De beelden zijn daarom uit de afleveringen geknipt.

Eind januari werd bekend dat de twee Nederlandse sterren zouden meewerken aan de Amerikaanse talentenjacht, die in de VS voor het eerst werd uitgezonden op 3 februari. In Nederland is The World's Best vanaf 25 april te zien bij SBS.

De nieuwe show wordt gepresenteerd door James Corden en de jury bestaat uit actrice Drew Barrymore, zangeres Faith Hill en Drag Race-presentator RuPaul. De talenten worden niet alleen door deze jury, maar ook door een vijftigkoppige andere jury beoordeeld.

De deelnemers komen uit verschillende landen en kunnen net als in de Got Talent-shows hun talent op een bepaald gebied laten zien.

Daarbij moeten ze niet alleen de Amerikaanse jury weten te overtuigen, maar ook 'the wall of the world' doorbreken. Die bestaat uit vijftig internationale entertainmentdeskundigen, onder wie Janzen en Groothuizen.