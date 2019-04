Gert Verhulst, de baas van Studio 100 en de bedenker van Samson en Gert, zal niet meer optreden in deze duovorm. De kindertelevisiemaker maakte dinsdag tijdens een persconferentie bekend dat hij niet meer met de hond te zien zal zijn. Er werden al enige tijd geen nieuwe afleveringen meer gemaakt van de kinderserie.

De voornaamste reden voor dit besluit is dat hij "niet te lang door wil gaan". "Ik wil niet als een zielig, oud mannetje te zien zijn met een pratende pop naast me." De 51-jarige Verhulst benadrukt dinsdag dat hij nog wel te zien is in de jubileumshow die van start gaat in de kerstvakantie.

Samson zal niet verdwijnen, maar de Studio 100-baas weet nog niet in welke vorm dat zal zijn. "Zonder Samson was Studio 100 nooit zo groot geworden", zegt Verhulst. "Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan."

Kinderserie startte eind jaren tachtig

Verhulst was bijna dertig jaar met de hond Samson op televisie en in het theater te zien en maakte zo'n achthonderd afleveringen van de serie. Het titelduo werd eind jaren tachtig door hem bedacht, samen met Danny Verbiest (die ook de stem van de pop op zich nam) en Hans Bourlon.

Verhulst was destijds werkzaam als omroeper voor de Vlaamse zender BRT en wilde het aankondigen van kinderprogramma's opleuken. De drie kwamen zodoende op het personage Samson, dat eind 1989 naast Verhulst plaatsnam. De populariteit van de sprekende hond zorgde voor het besluit om een serie te maken rondom Samson en Gert, die in het najaar van 1990 zijn première beleefde.

Verbiest stopte in 2005 als poppenspeler en stem van Samson, omdat het werk hem fysiek te zwaar werd. Acteur Peter Thyssen nam de rol toen van hem over. In 2013 werd hij opgevolgd door Dirk Bosschaert.

Eind 1989 was de eerste aflevering van Samson en Gert op de Vlaamse televisie te zien en twee jaar later zond ook de Nederlandse televisie het programma uit. Tot eind 2006 werden er nieuwe seizoenen van de kinderserie gemaakt en trad het duo op in de theaters, waar zij ook liedjes die in de serie gezongen werden ten gehore brachten.

Eind 2014 werden er na acht jaar toch weer een aantal nieuwe afleveringen van Samson en Gert geproduceerd, onder de naam Samson en Gert Winterpret.

Ook Franse versie van Samson en Gert

Samson en Gert draaide om een hond en zijn baasje, die in een Vlaams dorpje wonen. Daar beleven ze avonturen met buurtbewoners, zoals de kapper Alberto Vermicelli, meneer de burgemeester en Jeannine en Octaaf De Bolle.

Alle personages kwamen ook voor in een gelijknamige stripreeks, die van 1993 tot 2003 werd uitgebracht. Daarnaast werden er ook zeventien muziekalbums gemaakt met liedjes uit de serie en trad het duo op in verschillende theatershows, zoals op het Studio 100 Zomerfestival.

Er werd ook een Franse versie van Samson en Gert gemaakt, getiteld Fred et Samson, die sinds 2007 in Wallonië werd uitgezonden. In dat jaar werd ook de eerste speelfilm rond het kinderduo gemaakt: Hotel op Stelten.

Het grote succes rond Samson en Gert leidde in 1996 tot de oprichting van Studio 100. Kabouter Plop was het eerste format dat werd bedacht door het productiehuis. Daarna volgden populaire series als Piet Piraat en Mega Mindy. Ook het muziektrio K3 hoort bij Studio 100.