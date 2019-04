De invalbeurt van radio-dj Edwin Evers maandagmiddag in Veronica Inside was eenmalig.

"Ik vond het een geslaagde grap", zegt Evers tegen De Telegraaf. "Ik ben nu niet in een fase waarin ik zulke dingen plan. Dus ik ga niet zeggen: ze kunnen me bellen als Wilfred op vakantie is. Maar ik heb wel een heel leuke middag gehad", zegt de dj die tot en met december 2018 de best beluisterde ochtendradioshow van Nederland presenteerde.

Het plan voor de eenmalige invalbeurt werd gesmeed toen Evers met zijn oude collega's Rick Romijn en Niels van Baarlen (die nu allebei met Wilfree Genee voor Veronica Inside werken) aan het eten was. "Wilfred vond het ook meteen een leuk idee", zegt Evers.

Wanneer Evers weer op de radio te horen is, staat nog in de sterren. Bij het aankondigen van zijn afscheid benadrukte hij al dat hij de radiowereld niet helemaal achter zich laat. "De kans dat ik terugkom, is 120 procent. Dit is dan ook geen afscheid, maar een restart met een kleine tussenpauze."