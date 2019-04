Marieke Elsinga wordt toegevoegd aan het vaste presentatieteam van RTL Boulevard. Ze zal het entertainmentprogramma gemiddeld één onafgebroken week per maand presenteren.

Dit laat RTL maandag aan NU.nl weten na berichtgeving door het AD.

De presentatrice, die al als invalpresentator en verslaggever voor Boulevard werkt, vertelt aan de krant dat zij drie weken geleden door Van der Vorst werd benaderd voor de nieuwe klus. "Hier hoefde ik niet over na te denken. Ik was ook al de vaste invaller", aldus de presentatrice.

"Toch zie ik het als een nieuwe, belangrijke stap in mijn carrière waarin ik weer kan leren en groeien. Zowel radio als televisie doen; die combinatie had ik ooit voor ogen en dat is gelukt."

Elsinga, die ook in de ochtend is te horen op Qmusic, vindt dat haar agenda juist overzichtelijker wordt nu zij in het vaste presentatieteam is opgenomen. "Voorheen noemde ik een plotselinge dag met Qmusic én Boulevard een pittige piek. Nu heb ik een vaste piekweek." De presentatrice start maandag met haar eerste presentatieweek in Boulevard.

En februari werd bekend dat Van der Vorst aan de slag gaat als directeur content en marketing bij RTL. Hij zal zijn presentatiewerkzaamheden voor RTL langzaam afbouwen en per 2020 niet meer presenteren.