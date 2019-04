Edwin Evers is, drie maanden na zijn vertrek bij Radio 538, weer op de radio te horen. De dj is maandagmiddag de invaller van Wilfred Genee bij het programma Veronica Inside.

Een woordvoerder vertelt aan NU.nl dat niet bekend is of Evers vaker gaat invallen. Veronica Inside is tot 18.00 uur te horen, Evers maakte om 16.00 uur zijn entree op de zender.

Veronica Inside wordt normaliter gepresenteerd door Genee, Celine Huijsmans, Niels van Baarlen en Rick Romijn. De twee laatstgenoemden waren ook naast Evers te horen in Evers Staat Op en doen ook maandag mee in Evers' uitzending op Radio Veronica.

Ook nieuwslezer Henk Blok, die destijds het ochtendnieuws presenteerde op Radio 538, is maandag op Veronica te horen, waardoor het oude Evers Staat Op-team weer herenigd is. Blok is hiernaast nog steeds werkzaam als nieuwslezer op Radio 538.

'Kans dat ik terugkom, is 120 procent'

Eind december presenteerde Evers voor de laatste keer het ochtendprogramma Evers Staat Op, dat hij sinds 2000 maakte voor Radio 538. Daarna was hij niet meer op de radio te horen. Ook is nog niet bekend wat de toekomstplannen van de dj zijn.

Bij het aankondigen van zijn afscheid benadrukte Evers al dat hij de radiowereld niet helemaal achter zich laat. "De kans dat ik terugkom, is 120 procent. Dit is dan ook geen afscheid, maar een restart met een kleine tussenpauze."