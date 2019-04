Renate Verbaan verlaat na ruim zes jaar het entertainmentnieuwsprogramma Shownieuws op SBS6. "Ik wil mijn tijd en energie ergens anders in gaan steken", zegt ze op Instagram.

"Wat dat precies wordt, ga ik de komende tijd eens rustig uitzoeken. Soms is het best lekker om alles eens even flink door elkaar te gooien om weer tot nieuwe dingen te komen. "

De presentatrice is voordat ze vertrekt nog wel even te zien op televisie: "Ik heb nog een paar shows in april dus we doen een soft afscheid in etappes."

Verbaan benadrukt dat ze geen 1-aprilgrap maakt.