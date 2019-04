Qmusic heeft op 1 april de nieuwe digitale radiozender Joe gelanceerd. Het station speelt hits van de jaren tachtig tot nu en richt zich volgens het moederbedrijf op 'de frisse veertiger'.

"Joe is in België al jaren een sterke radiozender voor een wat meer volwassen doelgroep. Joe richt zich op de frisse veertiger en draait herkenbare hitmuziek van de jaren tachtig tot nu. We zien dit als een mooie uitbreiding van ons radio-aanbod", zegt programmadirecteur Qmusic Nederland Dave Minneboo in een persbericht.

De zender wordt vanuit een studio van Qmusic uitgezonden en is in handen van De Persgroep Nederland, tevens eigenaar van Qmusic.

Qmusic-dj Erik van Roekel (foto) is de eerste presentator die bekend is gemaakt om de programmering in te vullen. Hij zal de ochtendshow van 7.00 tot 9.00 uur voor zijn rekening nemen. De rest van de dag wordt voorlopig ingevuld met muziek, met ieder uur ('s ochtends ieder half uur) een onderbreking door het ANP-nieuws.

Joe is digitaal te ontvangen via Joe.nl en Nederland.fm.